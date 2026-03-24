Лукашенко прилетит в Северную Корею 25 марта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в КНДР с официальным визитом 25-26 марта, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
По данным представителей президента, в КНДР у него пройдут переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. В сообщении отмечается, что стороны обсудят «весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений». Президенты определят главные сферы сотрудничества и наиболее перспективные для реализации проекты.
23 марта верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел страны. До этого он также был вновь избран на должность лидера Трудовой партии Кореи.