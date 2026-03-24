Лукашенко прилетит в Северную Корею 25 марта

По данным представителей президента, в КНДР у него пройдут переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. В сообщении отмечается, что стороны обсудят «весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений». Президенты определят главные сферы сотрудничества и наиболее перспективные для реализации проекты.