Ливан потребовал от иранского посла покинуть страну
МИД Ливана отозвал аккредитацию посла Ирана Мохаммада Резы Шибани и объявил его персоной нон грата. Об этом сообщается в заявлении ведомства, которое приводит ливанский портал «Lebanon 24».
«Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Ирана в Бейруте Туфика Самади Хошху. Его принял генеральный секретарь МИД посол Абдель Саттар Иса и довел до него решение ливанского государства об отзыве согласия на аккредитацию назначенного посла Ирана Мохаммада Резы Шибани, объявлении его персоной нон грата и требовании покинуть территорию Ливана не позднее воскресенья, 29 марта 2026 г.», – сообщили в МИДе.
Одновременно ливанские власти отозвали своего посла в Иране Ахмада Сувейдана для консультаций. В Бейруте назвали действия Тегерана нарушением дипломатических норм и правил.
Отношения стран Ближнего Востока остаются чувствительными из-за войны США и Израиля с Ираном. 2 марта шиитская группировка «Хезболла» поддержала Иран и начала обстрел северных израильских городов. В тот же день правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла». После этого Израиль начал наступательную операцию на юге Ливана. 5 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что власти страны приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции на ливанской территории.
9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. 15 марта минздрав Ливана сообщил, что количество погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 850. Число пострадавших с 28 февраля составило 2105 человек.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам после встречи с президентом Джозефом Ауном 23 марта заявил, что руководство страны работает над прекращением конфликта с Израилем в ближайшее время.