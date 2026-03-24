Ливан потребовал от иранского посла покинуть страну

Отношения стран Ближнего Востока остаются чувствительными из-за войны США и Израиля с Ираном. 2 марта шиитская группировка «Хезболла» поддержала Иран и начала обстрел северных израильских городов. В тот же день правительство Ливана также запретило вооруженную деятельность движения «Хезболла». После этого Израиль начал наступательную операцию на юге Ливана. 5 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что власти страны приняли решение запретить любую военную деятельность Корпуса стражей исламской революции на ливанской территории.