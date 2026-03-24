Рейтинг одобрения Трампа упал до 36% на фоне роста цен и войны с Ираном

Рейтинг одобрения Трампа упал до 36% на фоне роста цен и войны с ИраномПо данным Reuters, это минимальное значение с момента его возвращения в Белый дом
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до минимального уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно результатам последнего опроса Reuters/Ipsos, деятельность американского лидера одобряют 36% граждан, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 40%.
Как передает Reuters, основной причиной падения рейтинга стал резкий рост цен на бензин после начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. Лишь 25% респондентов одобрили действия Трампа в сфере контроля за стоимостью жизни – вопроса, который был центральным в его предвыборной кампании 2024 г.
Война в Иране, которой Трамп обещал избегать, также негативно отразилась на его поддержке. Согласно опросу, лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану, тогда как 61% – не одобряют. Для сравнения: в опросе, проведенном сразу после начала военной операции, 27% поддерживали удары, 43% не поддерживали, а 29% затруднялись с ответом.
Поддержка среди республиканцев остается достаточно высокой – около 80% одобряют работу Трампа в целом. Однако доля однопартийцев, недовольных его действиями по контролю за стоимостью жизни, выросла с 27 до 34%.
Несмотря на падение популярности президента, его рейтинг не сказывается на позициях республиканцев перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс: 38% зарегистрированных избирателей считают, что республиканцы лучше справляются с экономикой, тогда как демократов выбирают 34%.
Опрос проводился онлайн в течение четырех дней, в нем приняли участие 1272 взрослых американца. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.