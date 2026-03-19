Рейтинг одобрения деятельности Трампа в экономике обновил исторический минимум

Рейтинг одобрения деятельности Трампа в экономике обновил исторический минимумВ некоторых секторах работу президента США оценивают хуже, чем во времена COVID-19
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа по вопросам экономики и стоимости жизни опустился до новых исторических минимумов на фоне роста цен, связанного с войной в Иране. Об этом свидетельствуют данные опроса Yahoo/YouGov, передает Newsweek.
В преддверии промежуточных выборов 2026 г. экономическая ситуация становится ключевым фактором давления на Белый дом. Последствия операции «Эпическая ярость» в Иране, включая рост цен на топливо и ускорение инфляции, все сильнее влияют на настроения избирателей.
Согласно исследованию, общий уровень одобрения работы Трампа составил 38%, тогда как уровень неодобрения вырос до 59%.
При этом по ключевым экономическим вопросам показатели значительно хуже. Рейтинг одобрения в сфере экономики снизился до минус 29 – это худший результат за всю историю наблюдений, даже ниже показателей времен пандемии COVID-19. По стоимости жизни 67% респондентов не одобряют действия президента, одобряют лишь 26%. По вопросу цен на бензин рейтинг составил минус 39.
Обеспокоенность инфляцией остается высокой. Только 16% опрошенных считают, что ситуация улучшается, тогда как 61% уверен, что она ухудшается.
Опрос проводился компанией YouGov для Yahoo News среди 1699 взрослых американцев с 12 по 16 марта 2026 г. Статистическая погрешность составляет около 3,1%.
12 марта «Ведомости» писали со ссылкой на агрегатора Real Clear Politics, что общенациональный рейтинг Трампа составляет 43,3%, что является привычным для него показателем со времен первого срока (диапазон составлял от 42 до 45% в 2017–2021 гг.). Его внешнюю политику поддерживают 41,4% (9 марта). Если говорить конкретно об ударах по Ирану, то здесь разница между сторонниками и противниками таких действий относительно небольшая: 48,6% «против» и 44,1% «за».