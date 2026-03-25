Посольство РФ предупредило граждан Индии о мошенничествах с работой

23 марта «Ведомости» выяснили, как индийцы обустраиваются в России. Корреспонденты посетили три предприятия, чтобы поговорить с мигрантами и их нанимателями об особенностях жизни и миграции в РФ. Средняя стоимость привлечения одного работника из Индии с оформлением документов, оплатой госпошлин, покупкой билетов и подбором обходится компаниям примерно в 170 000 руб. По данным погранслужбы ФСБ, за 2025 г. индийцы совершили более 38 000 въездов в Россию с целью «работа». Это на 47% больше, чем в 2024 г.