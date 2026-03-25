Посольство РФ предупредило граждан Индии о мошенничествах с работой

Посольство России в Нью-Дели заявило о случаях мошенничества с предложениями трудоустройства в РФ. Аферисты выдают себя за сотрудников дипмиссии.

В сообщении официального Telegram-канала диппредставительства подчеркивается, что посольство не занимается подбором персонала и не предлагает вакансии в РФ.

В ведомстве уточнили, что любые предложения работы от имени посольства являются мошенническими. Граждан Индии призвали проявлять осторожность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

25 марта сообщалось, что Индия готова нарастить число трудовых мигрантов для работы в России при наличии спроса. По словам главы департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения МИД Индии Прашанта Пизе, они готовы направить специалистов разных областей и устранить проблемы в квалификации.

«Где можно сэкономить, они экономят»: как индийцы обустраиваются в России

23 марта «Ведомости» выяснили, как индийцы обустраиваются в России. Корреспонденты посетили три предприятия, чтобы поговорить с мигрантами и их нанимателями об особенностях жизни и миграции в РФ. Средняя стоимость привлечения одного работника из Индии с оформлением документов, оплатой госпошлин, покупкой билетов и подбором обходится компаниям примерно в 170 000 руб. По данным погранслужбы ФСБ, за 2025 г. индийцы совершили более 38 000 въездов в Россию с целью «работа». Это на 47% больше, чем в 2024 г.

