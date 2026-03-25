Главная / Политика /

Песков: Иран не сообщал России о полученном от США мирном плане

Иран не информировал Россию о проекте мирного плана из 15 пунктов, якобы полученном от США. Кремль не знает, достоверны ли сообщения на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Вы помните чехарду с планами, с фигурированием разного количества пунктов планов вокруг украинского урегулирования. Сейчас очень много, скажем так, параллелей можно по таким публикациям провести», – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москве неизвестно, соответствуют ли такие сообщения действительности. По его словам, львиная доля существующей информации является «абсолютной ложью», и «пока нет какого-то подтверждения из официальных источников, что-то судить невозможно».

Гросси допустил проведение переговоров США и Ирана в Исламабаде в выходные

По данным СМИ, Иран получил от США 15-пунктный план, включающий в себя прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. США рассчитывают обсудить этот пакет на очной встрече.

The Times of Israel со ссылкой на доклад западного источника опубликовала 14 из 15 требований. Из них выгодными для Ирана названы всего три пункта: отмена всех санкций в отношении Ирана со стороны международного сообщества, помощь США Ирану в развитии его гражданской ядерной программы, включая производство электроэнергии на АЭС «Бушер», а также отмена механизма «возврата санкций».

