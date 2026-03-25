Песков: Россия рассчитывает на продолжение «добрых услуг» со стороны США

Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин предположил, что российская делегация может встретиться с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной. По его словам, она наиболее дружелюбна к России, а раньше критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ. Он отметил, что дипломатия уже идет между российскими представителями в Вашингтоне и членами конгресса.