Песков: Россия рассчитывает на продолжение «добрых услуг» со стороны США
Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, несмотря на паузу в трехсторонних переговорах по Украине. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия получает информацию о ходе взаимодействия и положительно оценивает усилия американской стороны. «Мы, собственно, приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленной на обеспечение соответствующих условий для действительно выхода на урегулирование в украинских делах», – сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что говорить о конкретных результатах пока преждевременно, но каждый раунд переговоров приближает стороны к поиску решения. «Если говорить, что приближаемся мы или не приближаемся, каждый раунд состоявшихся переговоров – это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования», – отметил он.
Песков добавил, что для России ключевым остается учет собственных интересов, а Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США. «Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги Соединенных Штатов будут продолжены, мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров», – подчеркнул он.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
24 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Никоновым («Единая Россия») направятся в США. Собеседник в Госдуме отмечал, что никто из руководства «Единой России» в США не полетит.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин предположил, что российская делегация может встретиться с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной. По его словам, она наиболее дружелюбна к России, а раньше критиковала действия украинских властей, в том числе в отношении УПЦ. Он отметил, что дипломатия уже идет между российскими представителями в Вашингтоне и членами конгресса.