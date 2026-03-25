Иран заявил о гибели 21 медработника с 28 февраля
В результате атак на объекты здравоохранения в Иране погиб 21 медицинский работник. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Али Бахрейни в письме генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его заявление приводит SNN.
По его словам, в результате ударов также выведены из строя семь больниц и повреждены 49 медицинских учреждений. Кроме того, разрушено около 81 000 гражданских жилых домов.
Бахрейни также указал на риски, связанные с ударами по мирным ядерным объектам и нефтехранилищам в Тегеране, которые, по его словам, могут иметь долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Посол заявил, что подобные действия являются «явным нарушением международного и гуманитарного права».
24 марта Fars сообщал, что США и Израиль ударили по двум газовым объектам и трубопроводу в Иране через несколько часов после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался от угрозы нанести удар по иранской энергетической инфраструктуре.
Глава службы экстренной помощи Ирана Джафар Миадфар сообщал, что от американо-израильских ударов по Ирану погибли 208 детей. Из этого числа 168 детей стали жертвами удара по школе в Минабе 28 февраля. Миадфар сообщил, что 13 из погибших детей были младше пяти лет, а самому младшему было три дня от роду.
Иранская сторона заявляет, что всего погибли свыше 1500 жителей республики. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency), которая работает на Западе, оценивала потери страны еще выше.