Иран заявил о гибели 208 детей в результате ударов США и Израиля
От американо-израильских ударов по Ирану погибли 208 детей. Об этом заявил глава службы экстренной помощи Ирана Джафар Миадфар, передает Al Jazeera.
Из этого числа 168 детей стали жертвами удара по школе в Минабе 28 февраля. Миадфар сообщил, что 13 из погибших детей были младше пяти лет, а самому младшему было три дня от роду.
Иранская сторона заявляет, что всего погибли свыше 1500 жителей республики. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency), которая работает на Западе, оценивала потери страны еще выше. 20 марта правозащитники сообщили, что число жертв достигло 3186 человек.
8 марта президент США Дональд Трамп обвинил в ударе по школе Иран. Он сказал, что военные республики «очень неточны со своими боеприпасами». Reuters со ссылкой на источники писал, что американские следователи провели проверку и не исключают, что обстрел совершили военнослужащие США.
The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами расследования, также писала, что США ответственны за удар по школе для девочек в Минабе. Он был нанесен из-за ошибки в целеуказании, которая была вызвана устаревшими разведывательными данными.
23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. В Иране переговоры с США отрицают.