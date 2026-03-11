NYT: ответственность за удар по школе в Минабе несут США

Атака стала причиной смерти 170 человек, большинство из них – ученицы от 7 до 12 лет. По сведениям агентства Reuters, американские следователи провели проверку и не исключают, что обстрел совершили военнослужащие США. Fars отмечало со ссылкой на источники, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе.