NYT: ответственность за удар по школе в Минабе несут США

США ответственны за удар по школе для девочек в Минабе (Иран), сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами расследования.

Как пишет издание, ракетный удар по учебному заведению был нанесен из-за ошибки в целеуказании. Она, в свою очередь, была вызвана устаревшими разведывательными данными от соответствующих служб американского министерства обороны.

8 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ударил по школе для девочек в городе Минаб 28 февраля. Тогда он сказал, что военные республики «очень неточные со своими боеприпасами».

Атака стала причиной смерти 170 человек, большинство из них – ученицы от 7 до 12 лет. По сведениям агентства Reuters, американские следователи провели проверку и не исключают, что обстрел совершили военнослужащие США. Fars отмечало со ссылкой на источники, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе.

