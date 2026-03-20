С 28 февраля в Иране погибли более 3000 человек
С 28 февраля число погибших в конфликте в Иране достигло 3186 человек. Об этом говорится в сообщении иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency).
По данным на 19 марта, число жертв среди гражданского населения составило 1394 человека (включая как минимум 210 детей), среди военнослужащих –1153 человека. Количество неклассифицированных жертв среди мирных граждан и военных достигло 639.
19 марта The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на данные Центрального командования ВС США и Армии обороны Израиля, что Вашингтон и Иерусалим с начала военной операции нанесли более 16 000 ударов по территории Ирана. По данным газеты, американские силы поразили не менее 7800 целей, а также повредили или уничтожили более 120 иранских кораблей. Израиль нанес около 8500 ударов. Израильская армия атаковала порядка 2000 целей в Ливане.