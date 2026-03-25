Путин встретился в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем
Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча завершает трехдневный визит главы вьетнамского правительства в РФ. За время поездки Фам Минь Тинь уже провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры между Россией и Вьетнамом «очень продуктивными». Он отметил соглашение о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме как прорывной результат.
23 марта РФ и Вьетнам стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Церемония прошла при участии Мишустина и Фам Минь Тиня.
Документ определяет ключевые условия взаимодействия сторон при реализации проекта. Планируется строительство двух энергоблоков российского дизайна ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. В качестве референтного проекта выбрана Ленинградская АЭС-2.