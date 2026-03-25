В вузах США вводятся устные экзамены из-за роста использования ИИ студентами

Интерес к устным экзаменам усилился после пандемии и особенно после появления ChatGPT в 2022 г. Теперь университеты ищут способы оценить реальные знания студентов, а не результаты работы алгоритмов. По словам преподавателей, устные экзамены помогают выявить уровень понимания материала и мотивируют студентов действительно разбираться в теме, а не полагаться на технологии.