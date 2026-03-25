В вузах США вводятся устные экзамены из-за роста использования ИИ студентами
Американские университеты все чаще внедряют устные экзамены для аттестации студентов на фоне широкого использования ими искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Associated Press.
Преподаватели отмечают, что письменные работы, выполненные дома, становятся «слишком идеальными», но при попытке объяснить их содержание студенты нередко испытывают трудности. Это вызывает обеспокоенность по поводу умения студентов критически мыслить и самостоятельно анализировать.
В ответ на это в ряде вузов начали возвращаться к формату устных экзаменов, когда студент должен лично защитить свою работу перед преподавателем. «Вы не сможете «пройти» устный экзамен с помощью ИИ», – отметил профессор Корнеллского университета Крис Шаффер.
В Университете Пенсильвании устные экзамены стали дополнять письменные задания. По словам доцента Эмили Хаммер, речь идет не только о борьбе со списыванием, но и о восстановлении утраченных навыков, таких как как критическое мышление и способность быть креативным.
В Нью-Йоркском университете преподаватели также усиливают устную проверку знаний, включая презентации и индивидуальные вопросы на занятиях. При этом некоторые идут дальше и используют ИИ для проведения устных экзаменов, создавая чат-ботов, которые задают вопросы студентам.
Интерес к устным экзаменам усилился после пандемии и особенно после появления ChatGPT в 2022 г. Теперь университеты ищут способы оценить реальные знания студентов, а не результаты работы алгоритмов. По словам преподавателей, устные экзамены помогают выявить уровень понимания материала и мотивируют студентов действительно разбираться в теме, а не полагаться на технологии.