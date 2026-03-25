Политика

Путин пообещал посетить Вьетнам с ответным визитом

Ведомости

Президент Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня и посетить республику. Об этом он заявил в ходе встречи в Кремле.

«Мы всегда приезжаем в очень дружественную страну, и это всегда очень чувствуется», – отметил российский лидер.

По словам Путина, диалог с вьетнамской стороной всегда доверительный, как между близкими друзьями. Фам Минь Тинь также отметил, что такие встречи обычно затягиваются, так как есть чем поделиться друг с другом и очень много вопросов стоит обсудить.

Встреча завершает трехдневный визит главы вьетнамского правительства в РФ. За время поездки Фам Минь Тинь уже провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры между Россией и Вьетнамом очень продуктивными. Он отметил соглашение о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме как прорывной результат.

Новости СМИ2
