Путин пообещал посетить Вьетнам с ответным визитом
Президент Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня и посетить республику. Об этом он заявил в ходе встречи в Кремле.
«Мы всегда приезжаем в очень дружественную страну, и это всегда очень чувствуется», – отметил российский лидер.
По словам Путина, диалог с вьетнамской стороной всегда доверительный, как между близкими друзьями. Фам Минь Тинь также отметил, что такие встречи обычно затягиваются, так как есть чем поделиться друг с другом и очень много вопросов стоит обсудить.
Встреча завершает трехдневный визит главы вьетнамского правительства в РФ. За время поездки Фам Минь Тинь уже провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры между Россией и Вьетнамом очень продуктивными. Он отметил соглашение о строительстве атомной электростанции во Вьетнаме как прорывной результат.