Путин: осудившие спецоперацию деятели культуры не осуждают войну против Ирана
Деятели культуры, которые выступили с критикой спецоперации на Украине, не напишут «и строку» против конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма, – я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, «очевидно, что это вещи, явно связанные с политической конъюнктурой».
В ноябре 2023 г. Путин говорил, что критиковавшие спецоперацию деятели культуры должны учитывать мнение российского народа.