Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания выделит еще $130 млн на укрепление сил ПВО Украины

Ведомости

Великобритания дополнительно направит Украине $130 млн для укрепление сил противовоздушной обороны (ПВО), сообщило британское минобороны.

В заявлении ведомства отмечается, что за последние два месяца Лондон уже направил $800 млн на повышение эффективности указанных систем. По данным минобороны королевства, в новом пакете помощи речь идет о поставках 1200 зенитных ракет и 200 000 артиллерийских боеприпасов.

25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания заключает новые соглашения с Украиной, чтобы дестабилизировать Европу. Так дипломат прокомментировала расширение военного сотрудничества Лондона с Киевом.

22 марта директор ФСБ РФ Александр Бортников также отмечал, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб. По его словам, Лондон влияет на многие процессы в их работе: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её