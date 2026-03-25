Великобритания выделит еще $130 млн на укрепление сил ПВО Украины
Великобритания дополнительно направит Украине $130 млн для укрепление сил противовоздушной обороны (ПВО), сообщило британское минобороны.
В заявлении ведомства отмечается, что за последние два месяца Лондон уже направил $800 млн на повышение эффективности указанных систем. По данным минобороны королевства, в новом пакете помощи речь идет о поставках 1200 зенитных ракет и 200 000 артиллерийских боеприпасов.
25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания заключает новые соглашения с Украиной, чтобы дестабилизировать Европу. Так дипломат прокомментировала расширение военного сотрудничества Лондона с Киевом.
22 марта директор ФСБ РФ Александр Бортников также отмечал, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб. По его словам, Лондон влияет на многие процессы в их работе: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания.