МИД РФ обвинил Британию в попытке дестабилизировать Европу
Великобритания заключает новые соглашения с Украиной, чтобы дестабилизировать Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«На деле все это – стратегия Британии по дестабилизации нашего региона, да и Европейского континента в целом посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом», - отметила дипломат.
22 марта директор ФСБ РФ Александр Бортников говорил, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб. Он подчеркнул, что Лондон влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. По словам Бортникова, с российской стороны «работа проводится».
16 марта также стало известно, что Великобритания поставила Украине 3500 дронов, 18 000 артиллерийских снарядов и 3 млн патронов в течение месяца. Об этом рассказал британский министр обороны Джон Хили.