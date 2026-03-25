22 марта директор ФСБ РФ Александр Бортников говорил, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб. Он подчеркнул, что Лондон влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. По словам Бортникова, с российской стороны «работа проводится».