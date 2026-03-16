Великобритания за месяц поставила Украине 3500 дронов и 18 000 снарядов
Лондон за месяц поставил Киеву 3500 дронов, 18 000 артиллерийских снарядов и 3 млн патронов. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили.
В ноябре 2025 г. Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, писал Bloomberg. Источники агентства отметили, что решение о поставках было принято на фоне отказа президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk.
10 марта этого года украинские войска нанесли удары британскими Storm Shadow по Брянску. В результате погибли восемь человек, еще 42 жителя города были ранены. Повреждения получили свыше 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.