Политика /

Песков назвал ложью приближение к сделке по Украине в феврале

Ведомости

Сообщения о близости к сделке по конфликту на Украине в феврале и нежелании президента РФ Владимира Путина мира на Украине на фоне старта войны США и Израиля против Ирана являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о редакционной статье The New York Times, где заявляется о предполагаемой незаинтересованности Путина в завершении конфликта на фоне войны на Ближнем Востоке, Песков заявил: «Нет, это абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности».

«Удалось проделать в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров <...> определенное расстояние в сторону регулирования. Но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы, по-прежнему не были согласованы», – сказал он.

Ушаков: Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины

Политика / Международные отношения

Речь идет, в том числе, о территориальном вопросе. По словам Пескова, по нему «не было никакого продвижения, нет его до сих пор». Что, при этом, не означает потерю интереса России к переговорам.

«Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контактах с американцами, и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», – заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил накануне, что Вашингтон требует от Киева вывести войска из Донбасса. Он не стал уточнять свое отношение к этому требованию, заявив, что такой шаг может поставить под угрозу безопасность Украины и ЕС. Зеленский рассчитывает, что американская сторона «поймет, что восточная часть нашей страны является частью наших гарантий безопасности».

