Ушаков: Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины

Ушаков: Россия проинформирована об итогах переговоров США и УкраиныТекст соглашения пока никто не готовит
Россия проинформирована об итогах прошедших 21 марта переговоров между США и Украиной во Флориде, сообщил «Вестям» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ушаков добавил, что текст соглашения об урегулировании конфликта пока никто не готовил и не согласовывал с Россией.
Переговоры между делегациями США и Украины проходили в Майами. Со стороны американцев присутствовали спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замруководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Денис Арахамия.
24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Украиной. По информации издания, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украина отказывается от части территорий в обмен на гарантии безопасности и финансовую помощь на восстановление.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в последний раз прошли в Женеве 17–18 февраля. Очередная встреча, которая должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.