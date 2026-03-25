Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Ушаков: Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины

Текст соглашения пока никто не готовит
Ведомости

Россия проинформирована об итогах прошедших 21 марта переговоров между США и Украиной во Флориде, сообщил «Вестям» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ушаков добавил, что текст соглашения об урегулировании конфликта пока никто не готовил и не согласовывал с Россией.

Переговоры между делегациями США и Украины проходили в Майами. Со стороны американцев присутствовали спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замруководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Денис Арахамия.

24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Украиной. По информации издания, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украина отказывается от части территорий в обмен на гарантии безопасности и финансовую помощь на восстановление.

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в последний раз прошли в Женеве 17–18 февраля. Очередная встреча, которая должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её