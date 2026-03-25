Ушаков: Россия проинформирована об итогах переговоров США и Украины

24 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщала, что Киев столкнулся с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Украиной. По информации издания, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украина отказывается от части территорий в обмен на гарантии безопасности и финансовую помощь на восстановление.