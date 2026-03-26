Рейсы во «Внуково» принимают по согласованию

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства московский аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в связи с принятыми мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО перехватили три украинских БПЛА на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

В ночь на 26 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Московском регионе, Крыму и над Черным морем.

Собянин сообщал, что за ночь 26 марта силы ПВО сбили семь летевших на столицу беспилотников. Обломки одного из БПЛА рухнули в районе села Кленово, загорелся частный дом. Есть пострадавший.

