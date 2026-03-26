Рейсы во «Внуково» принимают по согласованию

В ночь на 26 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Московском регионе, Крыму и над Черным морем.