Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Axios: Вэнс может занять ключевое место в урегулировании конфликта с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главной фигурой в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил портал Axios.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс готовится приступить к выполнению самого важного задания в своей карьере: возглавить усилия США по прекращению войны, которую он изначально не хотел начинать», – говорится в материале.

Как пишет Axios, Вэнс уже провел встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и союзниками США в Персидском заливе. Кроме того, он участвовал в непрямых переговорах с иранской стороной. При этом среди членов администрации президента США Дональда Трампа распространено мнение, что Израиль предпринимает попытки «очернить Вэнса после сложного разговора с Нетаньяху».

25 марта Axios сообщал, что Иран заподозрил США в попытке ввести его в заблуждение на фоне обсуждения возможных переговоров по завершению войны. По словам источника портала, иранские официальные лица заявили посредникам – Пакистану, Египту и Турции, – что уже дважды были обмануты Трампом и не хотят быть обманутыми снова.

