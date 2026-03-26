Axios: Вэнс может занять ключевое место в урегулировании конфликта с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главной фигурой в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщил портал Axios.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс готовится приступить к выполнению самого важного задания в своей карьере: возглавить усилия США по прекращению войны, которую он изначально не хотел начинать», – говорится в материале.
Как пишет Axios, Вэнс уже провел встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и союзниками США в Персидском заливе. Кроме того, он участвовал в непрямых переговорах с иранской стороной. При этом среди членов администрации президента США Дональда Трампа распространено мнение, что Израиль предпринимает попытки «очернить Вэнса после сложного разговора с Нетаньяху».
25 марта Axios сообщал, что Иран заподозрил США в попытке ввести его в заблуждение на фоне обсуждения возможных переговоров по завершению войны. По словам источника портала, иранские официальные лица заявили посредникам – Пакистану, Египту и Турции, – что уже дважды были обмануты Трампом и не хотят быть обманутыми снова.