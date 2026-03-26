При ударах Израиля по Ливану погибли шесть иранских дипломатов
От израильских ударов по Ливану погибли шесть иранских дипломатов. Об этом сообщили в МИД Ирана.
«Теракт сионистского режима по убийству иранских дипломатов является явным примером организованного терроризма и открытым нарушением основополагающих принципов международного права», – говорится в сообщении (цитата по Tasnim).
Иран привел имена шестерых погибших дипломатов – Сейед Мохаммадрез Мусави, Алиреза Биазар, Маджид Хасани Кандесар, Хусейн Ахмадла, Ахмад Расули и Амир Моради.
В МИД Ирана заявили, что намерены привлечь к ответственности Израиль за убийство своих дипломатов.
Израиль несколько раз атаковал иранское посольство в Бейруте с начала конфликта 28 февраля. До этого иранская сторона сообщала о гибели четверых своих дипломатов.