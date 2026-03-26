Над регионами России сбили 52 беспилотника за три часа
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны в Мах. Атаки отражены в период с 21:00 до 23:00 мск.
Дроны сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.
В московском аэропорту «Внуково» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничена работа аэропорта Пензы.
27 марта в Псковской области ввели ограничения на работу интернета и связи на фоне угрозы атак беспилотников в соседних регионах. Оперативные службы переведены в усиленный режим.