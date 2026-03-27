Церемония «Оскар» переедет из Голливуда в центр Лос-Анджелеса

Церемония вручения премии «Оскар» переедет из театра Dolby в Голливуде в театр Peacock в комплексе LA Live в центре Лос-Анджелеса, сообщил The Hollywood Reporter. На новом месте, где с 2008 г. проводится церемония вручения премии «Эмми», «Оскар» пройдет уже в 2029 г.