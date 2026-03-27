Церемония «Оскар» переедет из Голливуда в центр Лос-Анджелеса
Церемония вручения премии «Оскар» переедет из театра Dolby в Голливуде в театр Peacock в комплексе LA Live в центре Лос-Анджелеса, сообщил The Hollywood Reporter. На новом месте, где с 2008 г. проводится церемония вручения премии «Эмми», «Оскар» пройдет уже в 2029 г.
Перенос является частью нового десятилетнего контракта между Академией кинематографических искусств и наук и компанией Anchutz Entermaint Group (AEG), владелицей престижных спортивных и развлекательных площадок по всему миру. Кроме того, 101-я церемония в 2029 г. станет первой, которую будут транслировать на YouTube.
Компания AEG займется модернизацией театра Peacock, сотрудничая при этом с Академией, чтобы сделать уникальный дизайн для церемонии.
Bloomberg еще в августе 2025 г. сообщал, что видеохостинг YouTube хочет получить права на трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар». Традиционно премию показывают на телеканалах Disney и ABC. Их вытеснение стало бы громким заявлением со стороны видеохостинга и шоком для индустрии.