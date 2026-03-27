Политика

Между Пакистаном и Афганистаном возобновились бои

Ведомости

Возобновление боевых действий на границе между Афганистаном и Пакистаном привело к гибели как минимум трех человек. Еще несколько получили ранения на востоке Афганистана. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти в регионе.

Эскалация произошла после завершения краткосрочного перемирия, объявленного на время мусульманского праздника Ураза-байрам. Сообщается, что пакистанские военные силы выпустили десятки артиллерийских снарядов по районам Нараи и Саркана.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще восемь получили ранения. Афганская сторона также заявила об одном погибшем, но эти данные пока сложно подтвердить, пишет AP.

При ударе Пакистана по центру реабилитации в Кабуле погибли 400 человек

Политика / Международные новости

Афганские пограничники открыли ответный огонь, утверждая, что были уничтожены три пакистанских военных поста. В Пакистане официальных комментариев по этому поводу не последовало. В то же время местный пакистанский чиновник обвинил афганские силы в том, что именно они начали перестрелку в нескольких районах.

Столкновения государств наблюдались уже в феврале. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по военным позициям Пакистана по обе стороны «линии Дюранда». Тогда сообщалось о гибели 55 пакистанских солдат.

