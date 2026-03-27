Путин может провести международный телефонный разговор

24 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мрзиеевым. Они обсудили совместные проекты в сфере атомной энергетики, промышленного производства и транспорта. Стороны также с удовлетворением ответили, что 24 марта состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства АЭС в Узбекистане российского дизайна.