Политика /

Путин может провести международный телефонный разговор

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 27 марта может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Если он состоится, мы вас проинформируем тоже, как мы обычно это делаем», – добавил он.

Кроме того, российский лидер проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого сам обозначит тему.

24 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мрзиеевым. Они обсудили совместные проекты в сфере атомной энергетики, промышленного производства и транспорта. Стороны также с удовлетворением ответили, что 24 марта состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства АЭС в Узбекистане российского дизайна.

Днем ранее Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора договорились продолжить диалог в удобное время в формате личной встречи. Политики также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

