Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана совместные проекты

Российский лидер поздравил президента Узбекистана и весь народ республики с праздником весны Навруз. Также Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Они не обошли и конфликт на Ближнем востоке, и ситуацию вокруг Украины. Главы условились продолжать активную совместную работу по укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.