Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана совместные проекты
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым совместные проекты в сфере атомной энергетики, промышленного производства и транспорта, сообщили в Кремле.
Стороны с удовлетворением ответили, что 24 марта состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства АЭС в Узбекистане российского дизайна. Кроме того, 16 марта на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате запустили третью медно-обогатительную фабрику. Оборудование для нее поставляли ведущие российские машиностроительные предприятия.
Российский лидер поздравил президента Узбекистана и весь народ республики с праздником весны Навруз. Также Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. Они не обошли и конфликт на Ближнем востоке, и ситуацию вокруг Украины. Главы условились продолжать активную совместную работу по укреплению российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Последний раз Путин и Мирзиеев проводили телефонный разговор перед Новым Годом 30 декабря 2025 г. Тогда стороны обменялись поздравлениями в связи с наступающим праздником.