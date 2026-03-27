МИД Белоруссии рассказал о химии между Лукашенко и Ким Чен Ыном
Между белорусским президентом Александром Лукашенко и председателем КНДР Ким Чен Ыном во время их переговоров в Пхеньяне сразу возникла химия. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает «БелТА».
«Дух переговоров самый искренний, самый дружественный. Основа этого – та химия, как говорят, которая сразу возникла между лидерами двух стран», – сказал министр.
По словам Рыженкова, на встрече складывалось впечатление, будто один из собеседников «говорит начало фразы, а второй уже продолжает, не теряя смысл». Глава МИДа подчеркнул, что разговор показал серьезное вовлечение Ким Чен Ына во все этапы. Стороны обсудили события на Ближнем Востоке, спецоперацию на Украине, а также отношения государств «с крупнейшими странами планеты».
25 марта начался первый официальный визит Лукашенко в Пхеньян. Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу в Пекине в ходе саммита по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 2 сентября 2025 г. 26 марта лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве между странами. По словам Лукашенко, он стал «фундаментальным документом», в котором «четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».