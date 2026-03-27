Захарова: участвовавшие в пытках над солдатами РФ будут наказаны
Имена участников пыток российских солдат в украинском плену будут установлены. Им не удастся избежать наказания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
«Имена тех, кто надел "белый халат", чтобы пытать, будут установлены. Никто не уйдет от наказания», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 16 декабря заявил, что украинские власти обязаны обеспечить защиту российских военнопленных от пыток и жестокого обращения. Тюрк рассказал, что провел беседы с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящимися под стражей на Украине, начиная с середины ноября. По его словам, половина из них сообщили о пытках, которые они пережили, прежде чем их перевели в официальные места содержания под стражей.
Из доклада УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине, опубликованном в июне, следует, что свыше 50% российских солдат, оказавшихся в плену вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись пыткам. 59 респондентов заявили о том, что в плену их пытали, избивали палками, пластиковыми трубками. Кроме того, по отношению к ним был применен электрический ток, на военнослужащих по указу солдат ВСУ нападали собаки. Жестоким обращением в докладе также названы чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения.