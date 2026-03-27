Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

МИД РФ выразил протест Чехии из-за нападения на «Русский дом»

Ведомости

В МИД РФ был вызвал посол Чехии в России Даниэл Коштовал. Дипломату заявлен решительный протест в связи с нападением на «Русский дом» в Праге, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

На встрече российская сторона выразила глубокую обеспокоенность. Российский МИД требует от Чехии провести оперативное и компетентное расследование, чтобы найти и наказать виновных. Также необходимо принять меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге.

Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали бутылками с коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, комментируя происшествие, заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.

