МИД РФ выразил протест Чехии из-за нападения на «Русский дом»
В МИД РФ был вызвал посол Чехии в России Даниэл Коштовал. Дипломату заявлен решительный протест в связи с нападением на «Русский дом» в Праге, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
На встрече российская сторона выразила глубокую обеспокоенность. Российский МИД требует от Чехии провести оперативное и компетентное расследование, чтобы найти и наказать виновных. Также необходимо принять меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге.
Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали бутылками с коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки.
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, комментируя происшествие, заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.