Россотрудничество: день атаки на «Русский дом» в Праге выбрали неслучайно
День для атаки «Русский дом» в Праге выбрали неслучайно, на 27 марта было намечено последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии. Об этом заявило Россотрудничество в своем Telegram-канале.
«Данный акт агрессии не был ничем спровоцирован», – подчеркнули в ведомстве.
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в интервью «РИА Новости» заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.
Шевцов добавил, что нападавшие на «Русский дом» в Праге хотели нанести зданию максимальный ущерб.
Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали бутылками с коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки.
На место оперативно прибыли полиция и пожарные. Остается неясным, нападавший был один или действовал в составе группы. Следователи собирают улики и записи с камер.