Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россотрудничество: день атаки на «Русский дом» в Праге выбрали неслучайно

Ведомости

День для атаки «Русский дом» в Праге выбрали неслучайно, на 27 марта было намечено последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии. Об этом заявило Россотрудничество в своем Telegram-канале.

«Данный акт агрессии не был ничем спровоцирован», – подчеркнули в ведомстве.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в интервью «РИА Новости» заявил, что в агентстве воспринимают нападение как террористическую атаку против российской собственности. Он подчеркнул, что она была спланирована.

Шевцов добавил, что нападавшие на «Русский дом» в Праге хотели нанести зданию максимальный ущерб.

Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали бутылками с коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки.

На место оперативно прибыли полиция и пожарные. Остается неясным, нападавший был один или действовал в составе группы. Следователи собирают улики и записи с камер.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её