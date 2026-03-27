Россотрудничество: день атаки на «Русский дом» в Праге выбрали неслучайно

Вечером 26 марта «Русский дом» в Праге закидали бутылками с коктейлями Молотова. Три из шести бутылок не взорвались. Руководитель центра Игорь Гиренко заметил, что, к счастью, именно эти бутылки были заброшены в окна библиотеки.