В Британии суд вынес приговор россиянину, избившему подругу Трампа-младшего
В Великобритании суд присяжных признал 23-летнего россиянина Матвея Румянцева виновным в избиении девушки, которую в итоге спас младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон. Нападавшего приговорили к четырем годам лишения свободы. При этом его оправдали по обвинениям в изнасиловании и удушении. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в январе 2025 г. во время видеозвонка Трампа-младшего с его знакомой. Он увидел, что девушку начали избивать, и сообщил об этом в полицию. Как установил суд, Румянцев напал на женщину из ревности к ее общению с сыном президента.
По данным суда, россиянин в течение часа избивал жертву, тянул ее за волосы и не давал обратиться за помощью. Потерпевшая заявила, что опасалась за свою жизнь. После задержания он пытался добиться отказа от обвинений, в том числе через звонки и письма.
Бэррон Трамп стал ключевым свидетелем по делу. В показаниях он сообщил, что видел, как женщину били, и услышал, как она кричала. Судья отметил, что он «действовал правильно и ответственно», уведомив экстренные службы.