В Британии суд вынес приговор россиянину, избившему подругу Трампа-младшего

Инцидент произошел в январе 2025 г. во время видеозвонка Трампа-младшего с его знакомой. Он увидел, что девушку начали избивать, и сообщил об этом в полицию. Как установил суд, Румянцев напал на женщину из ревности к ее общению с сыном президента.