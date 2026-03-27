Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об ограничениях было опубликовано в 22:23 мск.
26 марта Росавиация вводила ограничения на работу петербургского аэропорта «Пулково». Аэропорт возобновил работу около 6:00 мск 27 марта. На 9:00 на вылет было задержано 52 рейса, еще 28 рейсов было отменено.
При отражении атаки дронов на Ленобласть было уничтожено 36 БПЛА, пострадавших нет.