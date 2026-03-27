Спасенный накануне горбатый кит снова застрял на мелководье в Балтийском море
Горбатый кит, которого недавно спасли в Балтийском море, снова застрял на мелководье. Об этом пишет Bild.
По данным издания, кит находится в Висмарском заливе в Балтийском море. Очевидцы заметили его на отмели. К месту направились полиция и зоозащитники. Катеры прочесывают акваторию в поиске особи.
23 марта кита весом около 15 т обнаружили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда. В операции по его спасению задействовали два экскаватора, которые прорыли желоб рядом с животным. В ночь на 27 марта кит смог самостоятельно уйти в открытые воды, но вскоре вернулся к побережью.