Bloomberg: саудовцы нарастили прокачку нефти в обход Ормуза до максимума
Саудовский нефтепровод Восток – Запад, проходящий в обход Ормузского пролива, работает на полную мощность и достиг показателя в 7 млн барр. в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, экспорт сырой нефти через порт Янбу на Красном море составляет сейчас около 5 млн баррелей в сутки. Королевство также поставляет за рубеж от 700 000 до 900 000 баррелей нефтепродуктов ежедневно. Из 7 млн баррелей, проходящих по трубопроводу, 2 млн направляются на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.
Маршрут через Янбу лишь частично компенсирует потери от фактической остановки судоходства в Ормузском проливе, через который до войны проходило около 15 млн барр. нефти в сутки. Однако наличие обходного пути, по мнению экспертов, сдерживает рост цен на энергоносители, не позволяя им достичь кризисных максимумов, характерных для предыдущих шоков предложения.
Трубопровод протяженностью более 1000 км пересекает Аравийский полуостров от восточных нефтяных месторождений до промышленного порта Янбу. Королевство задействовало этот маршрут в течение нескольких часов после первых ударов США и Израиля по Ирану. При этом на рынке сохраняются опасения, что вступление йеменских хуситов в войну может превратить Красное море в новый фронт конфликта, что создаст дополнительные риски для танкерных перевозок.
28 марта хуситы атаковали ракетами военные объекты Израиля на юге Палестины. Они предупредили, что такие операции будут продолжаться вплоть до прекращения агрессии против всех фронтов сопротивления. 22 марта газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль стараются не спровоцировать хуситов на присоединение к иранской стороне. В случае их вовлечения в конфликт под угрозой окажется еще один ключевой энергетический коридор – Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб.