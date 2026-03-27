Bloomberg: саудовцы нарастили прокачку нефти в обход Ормуза до максимума

28 марта хуситы атаковали ракетами военные объекты Израиля на юге Палестины. Они предупредили, что такие операции будут продолжаться вплоть до прекращения агрессии против всех фронтов сопротивления. 22 марта газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль стараются не спровоцировать хуситов на присоединение к иранской стороне. В случае их вовлечения в конфликт под угрозой окажется еще один ключевой энергетический коридор – Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб.