WSJ: США и Израиль опасаются вступления хуситов в конфликт на стороне Ирана

Хуситы, поддерживаемые Ираном, усилили угрожающую риторику на фоне блокировки Тегераном Ормузского пролива. В случае вступления хуситов в конфликт под ударом окажется еще одна ключевая транспортная артерия – Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, через которые проходит альтернативный маршрут поставок энергоносителей. Ирану уже удалось фактически заблокировать Персидский залив, однако у его противников пока остается обходной путь через Красное море, который может быть перекрыт в любой момент.