Политика

WSJ: США и Израиль опасаются вступления хуситов в конфликт на стороне Ирана

Ведомости

США и Израиль стараются избегать любых провокаций, чтобы не допустить втягивания хуситов (йеменская группировка «Ансар Аллах») в конфликт на стороне Ирана, пишет The Wall Street Journal.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, усилили угрожающую риторику на фоне блокировки Тегераном Ормузского пролива. В случае вступления хуситов в конфликт под ударом окажется еще одна ключевая транспортная артерия – Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, через которые проходит альтернативный маршрут поставок энергоносителей. Ирану уже удалось фактически заблокировать Персидский залив, однако у его противников пока остается обходной путь через Красное море, который может быть перекрыт в любой момент.

«Если хуситы вступят в конфликт, ставки действительно возрастут, – считает Адам Барон, эксперт аналитического центра New America. – Это втянет в конфликт Суэцкий канал и Египет, а также еще больше задействует Саудовскую Аравию».

Высокопоставленные представители хуситов дают понять, что готовы вмешаться.

«Наш палец на спусковом крючке, – заявил cтарший представитель хуситов Мухаммед аль-Бухайти. – Присоединение Йемена к конфликту – лишь вопрос времени».

Группировка уже продемонстрировала свои возможности: во время войны в Газе ее атаки с использованием беспилотников и ракет практически остановили движение через Красное море и Суэцкий канал, вынудив судоходные компании огибать мыс Доброй Надежды.

Саудовская Аравия располагает трубопроводами, позволяющими частично обойти блокаду Ормузского пролива, перекачивая нефть в порт Янбу на Красном море. Однако этот маршрут ведет суда вдоль сотен миль побережья, контролируемого хуситами. Саудовская Аравия также стремится сохранить дипломатические каналы с хуситами, чтобы удержать их от участия в боевых действиях. По мнению экспертов, хуситы намеренно откладывают активные действия, чтобы сохранить этот вариант для решающего часа – либо как стратегический козырь, либо как рычаг влияния на будущих переговорах.

