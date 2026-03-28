Хуситы атаковали ракетами военные объекты Израиля на юге Палестины
Силы Саны (йеменское движение «Ансар Аллах») объявили о проведении первой военной операции против израильских военных объектов на юге Палестины. Об этом сообщается в заявлении сформированных радикалами вооруженных сил. Удар был нанесен с использованием баллистических ракет.
В заявлении подчеркивается, что операция стала реализацией ранее объявленного курса на прямое военное вмешательство в поддержку Ирана, а также фронтов сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине. Отмечается, что атака была проведена на фоне продолжающейся военной эскалации, ударов по инфраструктуре и массовых убийств мирных жителей в этих странах.
По данным йеменской стороны, операция проводилась одновременно с действиями иранских союзников и ливанского движения «Хезболла» и достигла поставленных целей.
В заявлении также говорится, что подобные операции будут продолжены до тех пор, пока не будет прекращена агрессия против всех фронтов сопротивления.
Хуситы предупреждали о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана в случае расширения конфликта.
22 марта газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль избегают шагов, которые могли бы спровоцировать хуситов на присоединение к иранской стороне. В случае их вовлечения в конфликт под угрозой окажется еще один ключевой энергетический коридор – Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб.