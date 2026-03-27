Хуситы заявили о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана в случае расширения конфликта. Как сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah, речь идет о сценарии, при котором к США и Израилю присоединятся другие страны.
«Мы заявляем, что готовы к прямому военному участию», – сказал Сариа.
22 марта газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль стараются избегать шагов, которые могли бы втянуть хуситов в противостояние на стороне Ирана. В случае их вступления в конфликт под угрозой может оказаться еще один ключевой маршрут поставок энергоносителей – Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.
По оценке экспертов, это резко повысит риски для мировой торговли. «Если хуситы вступят в конфликт, ставки действительно возрастут. Это втянет в конфликт Суэцкий канал и Египет, а также еще больше задействует Саудовскую Аравию», – отмечал эксперт аналитического центра New America Адам Барон.