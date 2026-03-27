Фидан: контакты между США и Ираном происходят при участии Турции и Пакистана
Диалог между США и Ираном идет при координации с турецкой стороной, а обмен сообщениями происходит через Пакистан. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.
«США координируются с нами, мы также передаем месседжи Ирану, однако условия сторон отличаются от прежних», – сказал Фидан.
По его словам, коммуникация сторон идет через Пакистан, который выступает посредником в переговорном процессе.
Фидан отметил, что расхождения в позициях усложняют диалог, однако Анкара рассчитывает на продвижение переговоров. По его словам, Турция пытается лучше понять позиции сторон, их ожидания и передать соответствующие сообщения.
В ночь на 27 марта президент США Дональд Трамп заявил о продлении срока, в течение которого американские военные воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре. По его словам, отсрочка будет действовать до 6 апреля. «Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.