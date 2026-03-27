Фидан: контакты между США и Ираном происходят при участии Турции и Пакистана

В ночь на 27 марта президент США Дональд Трамп заявил о продлении срока, в течение которого американские военные воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре. По его словам, отсрочка будет действовать до 6 апреля. «Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.