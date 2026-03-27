Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фидан: контакты между США и Ираном происходят при участии Турции и Пакистана

Диалог между США и Ираном идет при координации с турецкой стороной, а обмен сообщениями происходит через Пакистан. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

«США координируются с нами, мы также передаем месседжи Ирану, однако условия сторон отличаются от прежних», – сказал Фидан.

По его словам, коммуникация сторон идет через Пакистан, который выступает посредником в переговорном процессе.

Фидан отметил, что расхождения в позициях усложняют диалог, однако Анкара рассчитывает на продвижение переговоров. По его словам, Турция пытается лучше понять позиции сторон, их ожидания и передать соответствующие сообщения.

В ночь на 27 марта президент США Дональд Трамп заявил о продлении срока, в течение которого американские военные воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре. По его словам, отсрочка будет действовать до 6 апреля. «Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её