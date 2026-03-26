Что стоит за утроением срока отсрочки ударов по энергообъектам Ирана

Кошкин уверен, что продление ультиматума Трампом – попытка выиграть время для вовлечения в войну своих арабских союзников, которые до сих пор колеблются и не сделали этого шага. Так, WSJ 24 марта писала, что Эр-Рияд рассматривает возможность присоединиться к конфликту. А 27 марта Financial Times сообщила об идее ОАЭ о международной опергруппе ВМФ для деблокирвоания Ормуза. США с Бахрейном работают над проектом резолюции ООН, о международном мандате такой опергруппе, пишет FT. А 26 марта начальник генштаба союзной Израилю Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности вступить в войну с Ираном при запросе Тель-Авива. Использование пехоты из Африки в регионе уже было: военные Судана как часть наземного компонента коалиции во главе с Саудовской Аравией привлекались ею в Йемене. А вот Катар в коалицию вряд ли войдет, так как продолжает контакт и все еще поддерживает каналы связи с Ираном, замечает Сухов.