С 2022 года число компаний с иранским участием в России выросло вчетверо

По словам источника «Ведомостей», знакомого с состоянием, механизмами и динамикой российско-иранской торговли, низкая доля компаний с иранскими учредителями по сравнению, например, с китайскими, объясняется тем, что «с иранцами очень сложно работать и договариваться, даже учитывая все договоры между государствами». При этом, по официальной статистике ФНС, у компаний иранского происхождения гораздо выше выручка, чем у куда более многочисленных китайских. Так, у крупнейшей компании с иранским участием выручка 4,2 млрд руб. по итогам 2025 г. В сумме топ-10 компаний с иранским участием по итогам 2025 г. имеют выручку в 12,5 млрд руб. Для сравнения: у компаний с китайскими учредителями, которых почти в 31,5 раза больше (их более 14 700), совокупная выручка лишь чуть более 8 млрд руб.