С 2022 года число компаний с иранским участием в России выросло вчетверо

С 2022 года число компаний с иранским участием в России выросло вчетвероНо их общее число менее 1% от фирм с иностранным участием
Число компаний с иранским участием или зарегистрированных в Иране организаций с 2022 г. выросло в России в 4,5 раза. Компании с иранскими учредителями составляют 0,7% от общего числа фирм с иностранными владельцами, следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС, которые есть у «Ведомостей».
По состоянию на 19 марта 2026 г. в России зарегистрировано 449 компаний с иранским участием. В конце 2021 г. их было 99 (на тот момент 0,3% от общего числа компаний с иностранными учредителями). 60 из имевшихся на эту дату продолжают свою работу по сегодняшний день. В 2022 г. было учреждено 76 таких компаний, в 2023 г. – 66, в 2024 г. – 49, в 2025 г. – 63, за первые два месяца 2026 г. – 12 компаний. Кроме того, с конца 2021 г. граждане и компании Ирана вошли в состав более 100 действующих российских бизнесов.
Согласно основным ОКВЭД, компании с иранским участием занимаются в России в основном оптовой торговлей лесоматериалами, зерном, фруктами и овощами, чаем и кофе, пищевыми продуктами. Больше всего ирано-российских компаний заняты лесоматериалами – 61. При этом вместе с распиловкой лесоматериалов (7) и торговлей пиломатериалами (5) их уже большинство. Торговля зерном – на втором месте, этот вид деятельности заявили 42 компании. Фруктами и овощами занимаются 36 компаний, оптовой торговлей кофе, какао, чаем и пряностями – 22. Пятерку замыкают компании, занимающиеся арендой и управлением имуществом – 18. В топ-10 по роду деятельности также вошли туристические компании, организации, занимающиеся ресторанным бизнесом и другими видами услуг.
Специализация таких компаний в целом соответствует основным статьям взаимной торговли с Ираном, указывает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. То, что именно в этих сферах есть иранские учредители, объясняется в первую очередь тем, что лицензирование и разрешения на торговлю этими товарами получить проще, чем на какие-либо изделия промышленности, в том числе машиностроения. «Кроме того, логистически их возить проще, можно фурами по тому же транспортному коридору Север – Юг в отличие от габаритных товаров», – говорит эксперт.
Торговля между Россией и Ираном по итогам 2025 г. увеличилась на 22%, заявлял в середине февраля 2026 г. вице-премьер России Алексей Оверчук. Цифр за 12 месяцев он не называл, а за 11 месяцев 2025 г. товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 13,1% и достиг $4,8 млрд, сообщил в феврале 2026 г. министр энергетики России Сергей Цивилев. Это произошло за счет увеличения объемов торговли сельхозпродукцией, в первую очередь зерном и маслом. В мае 2025 г. президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари заявлял, что годовой товарооборот России и Ирана планируется увеличить за два года с $4 млрд до $10 млрд.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с состоянием, механизмами и динамикой российско-иранской торговли, низкая доля компаний с иранскими учредителями по сравнению, например, с китайскими, объясняется тем, что «с иранцами очень сложно работать и договариваться, даже учитывая все договоры между государствами». При этом, по официальной статистике ФНС, у компаний иранского происхождения гораздо выше выручка, чем у куда более многочисленных китайских. Так, у крупнейшей компании с иранским участием выручка 4,2 млрд руб. по итогам 2025 г. В сумме топ-10 компаний с иранским участием по итогам 2025 г. имеют выручку в 12,5 млрд руб. Для сравнения: у компаний с китайскими учредителями, которых почти в 31,5 раза больше (их более 14 700), совокупная выручка лишь чуть более 8 млрд руб.
По словам Лазовского, такое несоответствие официальной выручки компаний с иранским и китайским участием их доле на российском рынке вызвано тем, что учредители из КНР опасаются вторичных западных санкций в отличие от иранцев, которым нечего опасаться при текущем уровне санкционного давления на Иран. «Кроме того, китайцы по тем же причинам не слишком любят создавать совместные с россиянами компании», – добавляет эксперт. Собеседник «Ведомостей», знакомый с механизмами российско-иранской торговли, добавляет, что специализация и невысокая доля иранских учредителей в российских компаниях объясняются тем, что ключевые статьи иранского экспорта вроде нефти и газа контролируют иранское государство и структуры Корпуса стражей исламской революции: «Они, разумеется, не являются учредителями и соучредителями российских компаний для торговли с Ираном».