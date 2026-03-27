Силы ПВО сбили 26 украинских дронов над регионами РФ
Российские силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 11.00 до 20.00 мск. БПЛА пытались атаковать территории Белгородской, Курской и Тульской областей, Московский регион и Республику Крым.
В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели в районе Балаклавского МО, уточнил губернатор региона Михаил Развожаев. Он призвал жителей города быть осторожными и не оставаться на улицах.
При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека, у них осколочные ранения и травмы. Без электроэнергии частично остались жители села Мешковое и хутора Стадников.