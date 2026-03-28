Генштаб сообщил о выполнении задания по призыву в армию

Генштаб сообщил о выполнении задания по призыву в армиюНа военную службу направлено 135 000 человек
По его словам, в ходе призывной кампании на службу было направлено 135 000 человек в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования. Цимлянский отметил, что наиболее организованно призыв прошел в ряде регионов, включая Бурятию, Коми, Карачаево-Черкесию, а также Краснодарский и Красноярский края, ряд областей и Москву.
Он также подчеркнул, что все призывники на сборных пунктах были обеспечены необходимыми видами довольствия, а для их отправки в воинские части использовались самолеты гражданской и военной авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт. По его словам, призывники обеспечивались питанием в пути, а при длительных переездах для них организовывалось трехразовое питание.
29 сентября 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек.
В декабре 2025 г. Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 г. Количество призывников составит 261 000 человек.