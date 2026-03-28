Мерц раскритиковал Трампа за эскалацию конфликта с Ираном

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за продолжение и эскалацию войны с Ираном. Он заявил, что действия Вашингтона не ведут к мирному урегулированию, передает Bild.

«То, что сейчас делает Трамп, – это не деэскалация и не попытка найти мирное решение, а масштабная эскалация с непредсказуемым исходом», – сказал Мерц.

Он также поставил под сомнение цели США в конфликте. «Действительно ли смена режима является целью? Если да, то я не думаю, что они этого добьются. Обычно это заканчивалось неудачей», – отметил канцлер. Он добавил, что «не убежден» в успехе действий США и Израиля.

Мерц сообщил, что обсуждал эти вопросы напрямую с Трампом. «Я сказал ему: если ты хочешь, чтобы мы помогли, пожалуйста, сначала спроси нас, а не сообщай об этом через прессу постфактум», – рассказал он.

Заявления прозвучали на фоне критики со стороны Трампа в адрес союзников по НАТО. Президент США ранее обвинил Германию в недостаточной поддержке операций в Ормузском проливе, назвав позицию Берлина «неуместной».

В ответ Мерц подчеркнул, что последствия конфликта затрагивают Европу напрямую. «Конечно, последствия этой войны касаются и нас, причем напрямую», – сказал он.

13 марта Мерц заявил, что Германия не намерена вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля. «Позвольте мне еще раз внести ясность: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», – сказал он.

