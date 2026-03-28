Бывший премьер Непала арестован по делу о гибели протестующих
Бывший премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли арестован по делу о гибели людей во время антикоррупционных протестов в 2025 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Вместе с ним был задержан бывший министр внутренних дел Рамеш Лекхак. По словам представителя полиции, арест произведен на основании рекомендаций следственной комиссии, которая расследовала события сентября 2025 г.
В ходе двух дней беспорядков погибли 76 человек. Комиссия пришла к выводу, что Оли не принял мер для прекращения стрельбы, в результате которой в первый день протестов были убиты не менее 19 участников.
Оли и Лекхак содержатся в полицейском управлении Катманду и должны предстать перед судом. Позднее 74-летний Оли, ранее перенесший две операции по пересадке почки, был переведен из полицейского участка в больницу.
Адвокат Оли назвал арест необоснованным. «Это незаконно и неправильно, поскольку нет риска, что он скроется или уклонится от допроса», – заявил он.
Массовые протесты начались в Катманду 8 сентября. На улицы вышли студенты и школьники, выступавшие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В результате столкновений погибли десятки человек, более 1000 получили ранения. Власти вводили комендантский час и привлекали военных, однако протесты продолжались и после снятия ограничений.
27 марта Балендра Шах официально вступил в должность премьер-министра Непала, став одним из самых молодых глав правительства страны за последние десятилетия. 35-летний политик до этого занимал пост мэра Катманду и известен как рэп-исполнитель. Он возглавляет центристскую Национальную независимую партию.
По итогам выборов в марте партия Шаха получила 182 из 275 мест в парламенте.