Главная / Политика /

Армия Сирии заявила об атаке БПЛА на базу Эт-Танф со стороны Ирака

Ведомости

Подразделения Сирийской арабской армии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, нацеленную на военную базу Эт-Танф на юге Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на оперативное командование армии.

По данным агентства, беспилотники были запущены с территории Ирака. Благодаря действиям сирийских военных атака была пресечена.

Центральное командование вооруженных сил США 11 февраля подтвердило завершение вывода американских войск с базы Эт-Танф в Сирии. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, США передали контроль над этим объектом сирийским войскам.

