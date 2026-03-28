Лихачев: еще две группы сотрудников покинут АЭС «Бушер» в ближайшие дни

24 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном Израилем и Соединенными Штатами по АЭС «Бушер», расположенной на юго-западе Исламской Республики. Тогда отмечалось, что станция не пострадала, а жертв среди персонала не было.