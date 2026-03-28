Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Лихачев: еще две группы сотрудников покинут АЭС «Бушер» в ближайшие дни

В ближайшее время «Росатом» начнет эвакуацию еще двух групп своих сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. Об этом «РИА Новости» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Сейчас «Росатом» формирует минимально необходимую группу, которая останется на площадке. Ее задача – поддерживать работоспособность и сохранность оборудования, а также обеспечивать функционирование поселка, где проживает персонал. На объекте останутся несколько десятков работников.

27 марта 164 работника госкорпорации «Росатом» покинули Иран и вернулись в Россию через Армению. Всего с момента начала американо-израильской агрессии против Ирана через территорию Армении удалось вывезти 327 российских граждан.

24 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном Израилем и Соединенными Штатами по АЭС «Бушер», расположенной на юго-западе Исламской Республики. Тогда отмечалось, что станция не пострадала, а жертв среди персонала не было.

Лихачев 25 марта заявил, что госкорпорация минимизирует численность своих сотрудников на объекте до нормализации обстановки.

