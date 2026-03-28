Лихачев: еще две группы сотрудников покинут АЭС «Бушер» в ближайшие дни
В ближайшее время «Росатом» начнет эвакуацию еще двух групп своих сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. Об этом «РИА Новости» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Сейчас «Росатом» формирует минимально необходимую группу, которая останется на площадке. Ее задача – поддерживать работоспособность и сохранность оборудования, а также обеспечивать функционирование поселка, где проживает персонал. На объекте останутся несколько десятков работников.
27 марта 164 работника госкорпорации «Росатом» покинули Иран и вернулись в Россию через Армению. Всего с момента начала американо-израильской агрессии против Ирана через территорию Армении удалось вывезти 327 российских граждан.
24 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном Израилем и Соединенными Штатами по АЭС «Бушер», расположенной на юго-западе Исламской Республики. Тогда отмечалось, что станция не пострадала, а жертв среди персонала не было.
Лихачев 25 марта заявил, что госкорпорация минимизирует численность своих сотрудников на объекте до нормализации обстановки.