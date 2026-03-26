США и Израиль ударили по заводу по производству уранового концентрата в Иране

Американские и израильские силы ударили по заводу, производящему концентрат урановой руды. Об этом заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает ТАСС.

Завод находится в Эрдекане провинции Йезд в центральной части Ирана. По предварительным данным, в результате удара «не произошло выброса радиоактивных элементов». О состоянии станции в сообщении не уточняется.

24 марта ОАЭИ сообщила, что Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Тогда станция не пострадала, жертв среди персонала нет. 

На следующий день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» сокращает до минимума персонал на АЭС «Бушер» до нормализации обстановки. Госкорпорация работает над подготовкой третьего этапа эвакуации специалистов со станции.

