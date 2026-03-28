Фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата мира
Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата мира в Праге в мужском одиночном катании и стал трехкратным чемпионом мира. За короткую и произвольную программы Малинин заработал 329,40 балла.
Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма с 306,67 балла. Бронзовую медаль получил японец Сун Сато с результатом в 288,54 балла.
21-летний Малинин родился и вырос в Америке в семье бывших российско-узбекских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они оба выступали в одиночном катании, а по окончании карьеры стали тренерами в SkateQuest Skating Club в пригороде Вашингтона. На международной арене Малинин дебютировал в 2019 г., выиграв юниорскую часть турнира Philadelphia Summer International.
С момента возобновления соревнований после пандемии коронавируса Малинин сначала собрал все юниорские титулы и взялся штамповать взрослые. С ноября 2023 г. он ни разу не проиграл – победная серия насчитывает 14 стартов топ-уровня. На его фамилию записан рекорд по сумме баллов в произвольной программе (238,24), а на чемпионате США Малинин набрал 115,1 балла в короткой программе.